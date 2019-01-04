Александр Танцюра: "Новосельцев покинул "Анжи"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра сообщил, что защитник Иван Новосельцев​, выступавший за махачкалинцев на правах аренды, покинул клуб и вернулся в "Зенит". В то же время он не смог назвать команду, где 27-летний россиянин продолжит карьеру.

По данным "СЭ", Новосельцев перейдет на правах аренды в "Ростов", из которого как раз и уходил в "Зенит" в 2016 году. Официально о трансфере клубы могут объявить после того, как с ростовчан снимут запрет на регистрацию новичков.

– Соглашение "Анжи" с "Зенитом" об аренде Новосельцева завершилось, оно было рассчитано на полгода, и Иван вернулся в Петербург, – сказал Танцюра. – Мы благодарны Ивану за вклад в общее дело, он проявил себя, как настоящий профессионал и очень помог главному тренеру Адиеву, перед которым стояла задача собрать команду с нуля. Переговоров о продлении аренды Новосельцева мы не вели, понимали, что шансов на то, чтобы оставить игрока в Махачкале, нет. (Андрей Сизякин)

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