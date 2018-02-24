Александр Кокорин: "Очень жалел о сорвавшемся переходе в "Арсенал"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что у него был реальный шанс перейти в "Арсенал", когда он был игроком "Динамо". По его словам, сделка с лондонцами сорвалась из-за позиции бело-голубых.

- Да, была ситуация. Но была проблема с моим действующим клубом ("Динамо". - Прим. "СЭ"). Меня звали в аренду с правом последующего выкупа, - приводит The Flow слова Кокорина. - Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

- У вас есть мысль, что вы обязательно поиграете не в российской лиге когда-нибудь?



- Давно думаю об этом, да. Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба "Зенит", могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи.