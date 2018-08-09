Александр Кержаков: "Девять миллионов за Смолова – не такая уж большая цена"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков поддержал нападающего Федора Смолова, сменившего сегодня "Краснодар" на "Локомотив". По словам Кержакова, Лига чемпионов, в которой будут играть москвичи, станет дополнительной мотивацией для 28-летнего футболиста.

– Переход в "Локомотив" шаг вперед для Смолова?

– Я думаю, что Федя давно хотел сыграть в Лиге чемпионов и у него появится сейчас такая возможность.

– Вы понимаете его мотивацию?

– Смолов не так мало времени провел в "Краснодаре". Он достиг серьезного результата, несколько лет становился лучшим бомбардиром чемпионата России, но возможности сыграть в Лиге чемпионов у него, к сожалению, не было с этой командой. Поэтому это новый вызов для него.

– Можно сказать, что в "Краснодаре" он себя изжил?

– Думаю, на данный момент он достиг максимума в "Краснодаре". Поэтому нужно было что-то менять, чтобы получить новое испытание и стремиться к чему-то новому.

– 9 миллионов за Смолова удачная сделка для "Локо"?

– Думаю, что да. Это не такая большая цена, судя по футбольному рынку последних лет. "Локомотив" искал забивного нападающего, а Федя, думаю, достоин того, чтобы считаться приоритетной целью для такого клуба. Смолов давно уже все доказал: на уровне российской премьер-лиги он один из лучших нападающих. Мне бы хотелось, и я в это верю, что клуб не пожалеет о том, что он потратил такие деньги на такого нападающего