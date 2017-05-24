Александр Головин: "Приятно, что на мою игру обратили внимание в "Челси"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что ему приятно слышать об интересе со стороны "Челси", однако отметил, что его все устраивает в армейском клубе. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 20-летнего россиянина порядка 23 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин провел 37 матчей в клубных турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

– Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как "Челси", – цитирует "Р-Спорт" Головина. – Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций.