Александр Головин: "Приятно, что на мою игру обратили внимание в "Челси"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что ему приятно слышать об интересе со стороны "Челси", однако отметил, что его все устраивает в армейском клубе. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы заплатить за 20-летнего россиянина порядка 23 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин провел 37 матчей в клубных турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
– Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как "Челси", – цитирует "Р-Спорт" Головина. – Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций.
Рюрик 09
Meddle ____ С одной стороны вы правы, с другой - Акинфеев тоже вещал, что его всё устраивает в армейском клубе. Вовремя не уехал и остановился, как футболист.
12:37
Meddle
Молодец, Саша, не отвлекайся. Расти как футболист дальше. Все у тебя впереди. Не торопи события, они сами настанут, когда время придет.
12:26
shpasic
это во сне Слуцкого они интерес проявляли, когда ему чудилось, что он главный тренер Челси и выигрывает ЛЧ?))
12:25