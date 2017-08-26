Александер Чеферин: "УЕФА готов строго наказывать нарушителей финансового fair play"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова применять серьезные санкции к клубам, которые нарушают финансовый fair play. Глава европейского футбола намерен помочь клубам уважать существующие правила.

Летом был установлен новый трансферный рекорд – Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. В пятницу, 25 августа, каталонцы приобрели полузащитника дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле за 105 миллионов, что является повторением предыдущего рекорда суммы отступных.

– УЕФА готов строго наказывать клубы, которые нарушают финансовый fair play, – цитирует ESPN Чеферина. – Я говорю серьезно, вот увидите. Мы постараемся помочь клубам уважать существующие правила. Попробуем консультировать их по правовым вопросам, которые относятся к финансовому fair play. Если они продолжат нарушать правила, то будут наказаны. Я говорю не только о "ПСЖ", но про все европейские клубы. Мы наблюдаем за положением дел, ведь трансферное окно пока не закрыто.

Пока сложно говорить о конкретных случаях с клубами, потому что мы еще не закончили проверку. Было бы неправильно высказывать что-то прямо сейчас. Это было бы похоже на вынесение приговора до завершения судебного процесса. Мы должны следовать правилам, иначе нам лучше уйти. УЕФА не должен быть беззубым тигром.

Мне кажется, все понимают, что мы должны что-то сделать, как-то отреагировать. С этим согласны даже топ-клубы. Мы не намерены устранять разрыв между богатыми и бедными клубами, но нужно остановить увеличение его рост. Или снизить его скорость.