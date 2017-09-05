Алекс Сандру готов продлить контракт с "Ювентусом" до 2022 года?

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру готов продлить контракт с клубом до 2022 года, утверждает Tuttosport. По информации источника, 26-летний бразилец ждет увеличения годовой зарплаты с 2,8 миллиона евро до 4,5 миллиона евро без учета бонусов.

Если руководство туринцев согласится на условия Сандру, он сравняется по уровню годового заработка с Миралемом Пьяничем, Сами Хедирой и Джанлуиджи Буффоном.

Ожидается, что контракт между защитником и "Ювентосом" будет подписан после возвращения игрока из расположения сборной Бразилии. Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Напомним, Сандру выступает за "Ювентус" с 2015 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 78 матчей, забив 5 мячей.