"Аль-Айн": "Анжи" специально пытался нарушить наше соглашение по Боли"

Представители "Аль-Айна" на своем официальном сайте объяснили, почему отказались от перехода форварда "Анжи" Янника Боли. 29-летний француз ивуарийского происхождения уже успел пройти медицинское обследование в ОАЭ. В этом сезоне Боли провел 11 матчей и забил 2 гола в премьер-лиге. В декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов в связи со сменой "вектора развития". Ранее сообщалось об интересе к Боли со стороны ЦСКА.

– Решение о прекращении переговоров по игроку было принято из-за требований российского клуба, полученных недавно, – цитирует сайт "Аль-Айна" представителей клуба. – Эти дополнительные требования не были согласованы в нашем контракте. Мы отказываемся от такого трансфера. "Анжи" попытался нарушить соглашение специально, так как у нас мало времени до конца зимнего трансферного окна. У нас есть свои принципы и ценности, без которых нам не обойтись. Мы не зависим от одного футболиста, независимо от того, сколько он должен был стоить.