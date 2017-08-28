Аквилани подписал контракт с "Лас-Пальмасом"

Полузащитник Альберто Аквилани стал игроком "Лас-Пальмаса". Как сообщает пресс-служба испанской команды, 33-летний итальянец будет выступать за клуб под 25-м номером.

- Хочется поскорее начать новое приключение, - цитирует пресс-служба клуба Аквилани. - Надеюсь, что благодаря своему опыту смогу помочь команде. Боатенг рассказывал мне об этом невероятном месте. Всегда хотелось выступать в чемпионате Испании.