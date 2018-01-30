Ахмед Муса: "Я счастлив вернуться в ЦСКА"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса сообщил, что в скором времени станет игроком ЦСКА. Ранее появилась информация о том, что нигериец присоединится к армейцам на правах аренды до конца сезона.

- Я счастлив вернуться домой, - приводит нигерийское издание The Cable слова Мусы. Также игрок добавил, что клубы достигли соглашения в понедельник вечером.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.