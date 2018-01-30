Ахмед Муса: "Я счастлив вернуться в ЦСКА"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса сообщил, что в скором времени станет игроком ЦСКА. Ранее появилась информация о том, что нигериец присоединится к армейцам на правах аренды до конца сезона.
- Я счастлив вернуться домой, - приводит нигерийское издание The Cable слова Мусы. Также игрок добавил, что клубы достигли соглашения в понедельник вечером.
Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.
tvorog8088
Гинера жаба задушит, платить деньги тому кого нельзя перепродать, и затраты компенсировать)))
08:29
igogohruhru
Все вы так говорите. Сачковать поди будешь?
07:59
Unf
Добро пожаловать домой, Мусиньо!
06:56
марк де фоссен
А вот это уже серьезно!Теперь ЦСКА это,ИМХО, уже не беззубый коллектив.
06:06
Enkie
Неудачник
06:03
баламошка
Убирайся обратно в свою Нигерию! Ты нам не нужен! P.S. Болельщик ЦСКА.
05:57
Helicopter
Этот физуху быстро наберёт.
05:49
Нефилим
Вот и нап) С Оланаре в паре вообще огонь будет.
05:36
spetrov
Ждем тебя, Ахмед, с надеждой.
03:56