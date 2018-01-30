03:45 | Футбол — Трансферы

Ахмед Муса: "Я счастлив вернуться в ЦСКА"

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Нападающий "Лестера" Ахмед Муса сообщил, что в скором времени станет игроком ЦСКА. Ранее появилась информация о том, что нигериец присоединится к армейцам на правах аренды до конца сезона. 

- Я счастлив вернуться домой, - приводит нигерийское издание The Cable слова Мусы. Также игрок добавил, что клубы достигли соглашения в понедельник вечером.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев Муса провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, национальный кубок и два Суперкубка страны.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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tvorog8088

Гинера жаба задушит, платить деньги тому кого нельзя перепродать, и затраты компенсировать)))

08:29

igogohruhru

Все вы так говорите. Сачковать поди будешь?

07:59

Unf

Добро пожаловать домой, Мусиньо!

06:56

марк де фоссен

А вот это уже серьезно!Теперь ЦСКА это,ИМХО, уже не беззубый коллектив.

06:06

Enkie

Неудачник

06:03

баламошка

Убирайся обратно в свою Нигерию! Ты нам не нужен! P.S. Болельщик ЦСКА.

05:57

Helicopter

Этот физуху быстро наберёт.

05:49

Нефилим

Вот и нап) С Оланаре в паре вообще огонь будет.

05:36

spetrov

Ждем тебя, Ахмед, с надеждой.

03:56