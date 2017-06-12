Ахмед Муса может перейти в "Вест Бромвич" или "Брайтон"

Полузащитник "Лестера" Ахмед Муса может покинуть клуб, но продолжить карьеру в Англии. В 24-летнем футболисте заинтересованы "Вест Бромвич" и новичок премьер-лиги "Брайтон". В минувшем сезоне экс-игрок ЦСКА провел 32 матча в клубных турнирах, забил 4 мяча и отдал две передачи.

– Муса не уйдет из Англии, даже если придется покинуть "Лестер", – цитирует Own Goal Nigeria агента игрока Тони Харриса. – Интерес со стороны Турции очень высок, но он хочет остаться в Англии. Некоторые клубы уже связались с нами, среди них "Вест Бромвич" и "Брайтон".