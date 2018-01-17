"Ахмат" вернул из аренды Кацаева

Полузащитник Адлан Кацаев вернулся в "Ахмат" из "Анжи", за который он с августа выступал на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненского клуба. Сделка была разорвана по обоюдному согласию сторон.

В том сезоне Кацаев провел за дагестанскую команду 13 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола.