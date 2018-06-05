Агент: "Зенит" вложил в Паредеса слишком много, чтобы отпустить его без замены"

Густаво Педрозо, представитель форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, поделился с "СЭ" мнением о будущем другого аргентинца – хавбека Леандро Паредеса​.

– Правда в том, что Паредес – игрок, который способен успешно выступать в другом чемпионате. Но "Зенит" вложил в Леандро слишком много, чтобы отпустить его без скорой замены на какого-то столь же значительного футболиста, – сказал Педрозо.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать 35 миллионов евро за Паредеса. Прошлым летом "Зенит" заплатил за него 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России Леандро провел 28 матчей, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. (Игорь НОВИКОВ)