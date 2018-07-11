Агент: "Ярмоленко хотел попробовать себя в АПЛ. Он не виноват, что "Боруссия" решила омолаживать состав"

Вадим Шаблий, официальный представитель новичка "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, рассказал о переходе 28-летнего хавбека в чемпионат Англии.

- "Вест Хэм" - очень хорошая команда. Считаю английский чемпионат сильнейшим в мире, - отметил Шаблий. - В этом сезоне клуб остался без еврокубков, но я бы сказал, что в премьер-лиге каждая вторая игра как в Европе. Это очень интересная лига, в которой Андрей давно хотел себя попробовать. К тому же он не бесплатно перешел, его купили за хорошие деньги. Через три месяца ему будет 29 лет - это же не Ярмоленко виноват, что Дортмунд начал омолаживать состав. "Вест Хэм" - очень хороший вариант для Андрея. Там собирается очень приличный состав. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, Ярмоленко подписал с "Вест Хэмом" 4-летний контракт.