Агент: "Витинью вернется в ЦСКА. Переговоры с "Фламенго" - обычные слухи"

Мигель Гоис, агент нападающего "Интернасионала" Витинью, подчеркнул, что информация о возможном переходе бразильца во "Фламенго" является неправдивой. По его словам, в декабре форвард вернется в ЦСКА, которому принадлежит контракт бразильца. Соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года.

- В декабре Витинью вернется в ЦСКА, - приводит Flamengo Ate Morrer слова Гоиса. - Мы общались с представителем "Интера" и ждали предложения. Но официально ничего нет. Переход во "Фламенго"? Это не более, чем слухи. Мы не встречались с ними. Сейчас Витинью сосредоточен на своей команде.