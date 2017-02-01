Агент Верратти: "В один прекрасный день Марко вернется в Италию"

Агент полузащитника сборной Италии и "ПСЖ" Марко Верратти Донато Ди Кампли заявил, что игрок может вернуться в чемпионат Италии. В конце января 24-летний футболист получил травму и пропустил порядка двух недель. В текущем сезона на его счету два гола в 16 матчах чемпионата Франции.

– Сколько он стоит? Трудно сказать, но в слитках золота получится довольно много, – цитирует Football Italia Ди Кампли. – Да, много. Но даже этого будет недостаточно. Думаю, у него вообще нет цены. Да и "ПСЖ" не хочет его продавать. У Марко контракт до 2021 года, он уважает его и хочет выиграть Лигу чемпионов со своим клубом.

Я всегда говорил, что в один прекрасный день он вернется в Италию. Сейчас руководство парижского клуба очень хочет сохранить игрока на как можно долгий срок. Не знаю, когда случится трансфер, но этот день точно настанет. "Ювентус"? Если честно, со мной никто не говорил об этом клубе. Понятное дело, что все связывают игрока с топ-клубами.