Агент: "Удивлен, что никто в Англии не делает предложения по Смолову"

Представитель нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Англии Марк Маккей удивлен, что форвард не получал предложений из английских клубов. Он был официально уполномочен "Вест Хэмом" на ведение переговоров по форварду. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы выложить за футболиста порядка 17 миллионов евро.
- Не могу поверить, что больше никто в премьер-лиге не сделал запроса по Смолову в это трансферное окно, - цитирует The Sun Маккея. - Мы привели Димитри Пайета в "Вест Хэм", когда о нем никто не знал. Но скоро о нем узнали все, думаю, со Смоловым будет такая же ситуация. Все о нем узнают и будут проявлять интерес. Он доказал, что является хорошим форвардом. Посмотрите хотя бы на два гола, которые он забил за Россию в матче с Испанией в ноябре в поединке с двумя лучшими защитниками мира Серхио Рамосом и Жераром Пике и лучшим вратарем мира Давидом де Хеа.
В текущем сезоне 27-летний россиянин провел на клубном уровне 15 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре голевые передачи.
Mao11
Смолов как и другие российские футболисты не способен играть на высоком уровне, он на Аршавина ни капли не похож и даже со стометрового расстояния,хотя сам Аршавин в лучшие свои годы играл всего 65 минут в матче, а дальше начинал пешком ходить по полю. Сейчас в России так делают все футболисты с самого начала всех матчей ползают как навозные мухи по полю и пытаются попасть иногда по мячику, который постоянно пытается от них убежать, а миллионы рассованные по карманам не дают возможности его догнать.
01:46
Tribunal Z
Да никому он там не нужен!
00:44
AndreyV
Самое удивительное, что мне пока тоже из англии ни одного предложения не поступило. Тупые они какие-то - эти англичане!
22:35 12 января
Писака
мда
19:21 12 января
К.Б.Ын
Удивлён, почему этому Маккею табло не разбили)))
19:04 12 января
ЮКИ
подключите викусю:пару её визитов в альбионию и заявки посыпятся мешками!
19:00 12 января
serzheo
Хорош туфту прогонять. Понятно, что в Зенит перейдет. Бороться с Вестхемом никто не будет, хочет - пусть идет туда.
18:52 12 января
nikitka2254
Я вот удивлен что им в Англии вообще хоть кто то заинтересовался
18:49 12 января
passerby
Достали уже своими двумя голами в выставочном матче...
18:30 12 января