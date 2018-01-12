Агент: "Удивлен, что никто в Англии не делает предложения по Смолову"

Представитель нападающего "Краснодара" Федора Смолова в Англии Марк Маккей удивлен, что форвард не получал предложений из английских клубов. Он был официально уполномочен "Вест Хэмом" на ведение переговоров по форварду. Ранее сообщалось, что лондонцы готовы выложить за футболиста порядка 17 миллионов евро.

- Не могу поверить, что больше никто в премьер-лиге не сделал запроса по Смолову в это трансферное окно, - цитирует The Sun Маккея. - Мы привели Димитри Пайета в "Вест Хэм", когда о нем никто не знал. Но скоро о нем узнали все, думаю, со Смоловым будет такая же ситуация. Все о нем узнают и будут проявлять интерес. Он доказал, что является хорошим форвардом. Посмотрите хотя бы на два гола, которые он забил за Россию в матче с Испанией в ноябре в поединке с двумя лучшими защитниками мира Серхио Рамосом и Жераром Пике и лучшим вратарем мира Давидом де Хеа.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел на клубном уровне 15 матчей, в которых забил 11 голов и сделал четыре голевые передачи.

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