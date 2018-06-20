Агент: "У Огуде есть несколько вариантов в России"

Шкумбин Кормемети, представитель экс-полузащитника "Амкара"​ Фегора Огуде, рассказал "СЭ" о возможном будущем 30-летнего нигерийца.

– "Амкар" закрыт и не будет играть в РФПЛ. Где Огуде продолжит карьеру? – вопрос Кормемети.

– Ведем переговоры, нужно подождать.

– Есть ли интерес к нему из нашей страны?

– Да, у нас есть несколько вариантов в России, но пока больше ничего сказать не могу.

У "Амкара" отозвана лицензия на участие в РФПЛ и ФНЛ, клуб будет расформирован. Огуде выступал за пермяков с 2013 года. В чемпионате России-2017/18 африканец провел 17 матчей. (Игорь НОВИКОВ)​