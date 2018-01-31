Агент: "У Караваева нет обиды на "Локомотив"

Агент новичка "Витесса" Вячеслава Караваева Иван Бакулин подчеркнул: у футболиста нет обиды на "Локомотив". Летом 2017 года игрок мог перейти в состав железнодорожников, но трансфер сорвался в последний момент.

– В "Спарте" оставаться не было смысла?

– Я так сказать не могу. Буквально неделю назад "Спарта" категорически отказывалась продавать Славу. Клуб сказал, что поменял свое решение, что верит в футболиста.

– Так почему не остались?

– Нам показалось, что это позиция руководства, а не главного тренера. Поэтому попросили пойти нам навстречу. Благодарны "Спарте" за понимание.

– Можно ли сказать, что сорвавшийся в последний момент трансфер в "Локомотив" – причина того, что Караваев не играл в "Спарте", так как тренер стал рассчитывать на другого защитника?

– Я думаю, что тему "Локомотива" можно уже закрыть. Это было полгода назад. Зачем теперь к ней возвращаться? В футболе все бывает. Это не самое приятное воспоминание. Было и было.

– Не обижены на "Локо"?

– Нет, абсолютно! Никакой обиды на "Локомотив" не держим. Просто было разочарование, что трансфер в итоге не состоялся. Но порой трансферы вообще срываются за 10 минут. Мы всегда открыты к новым вызовам, всегда на позитиве. Получилось так, как получилось. Мы не жалеем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)