Агент: "Спортинг" ведет борьбу с "Локомотивом" за Феррейру"

Экс-форвард "Шахтера" Факундо Феррейра действительно может перейти в "Спортинг", а не в московский "Локомотив", который провлял интерес к 27-летнему аргентинцу. Об этом в интервью "СЭ" рассказал известный португальский агент Мануэль Пирес.

- Это правда, что "Спортинг" соперничает за Феррейру с "Локомотивом" и "Бешикташем", - отметил Пирес. - Насколько мне известно, сделка со "Спортингом" близка к завершению. Ожидается, что в понедельник Факундо прибудет в Лиссабон.

Ранее сообщалось, что Феррейра попал в сферу интересов "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА. Издание Goal сообщило, что Феррейра подпишет контракт со "Спортингом" на четыре года. Минувший сезон он отыграл в "Шахтере" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины (21 гол). (Игорь НОВИКОВ)