Агент: "Спартак" согласовал с "Гремиу" условия трансфера Луана"

Агент Жилмар Велоз, который занимается трансфером нападающего "Гремиу" Луана, сообщил, что "Спартак" согласовал переход бразильца с его нынешним клубом. По его словам, красно-белым необходимо уладить все детали с окружением футболиста, которому принадлежать 30 процентов прав на него. Сумма сделки оценивается в 20 миллонов евро.

- Сейчас все решают представители Луана. С "Гремиу" все решено, проблема не в клубе, - приводит Zero Hora.

Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

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