Агент: "Спартак" действительно проявлял интерес к Нинковичу"

Неманья Богданович, официальный представитель полузащитника "Асколи" Николы Нинковича, подтвердил "СЭ" информацию о том, что 23-летним сербским хавбеком интересовался "Спартак".

- Это правда, московский клуб действительно проявлял интерес к Николе, - сказал Богданович. - Однако конкретики не последовало - "Спартак" только собирал информацию по Нинковичу, но предложений не делал.

Ранее издание tuttomercatoweb.com сообщило, что скауты красно-белых просматривали Нинковича. Летом 2018 года он перешел из "Дженоа" в "Асколи", подписав трехлетний контракт, а до этого выступал за "Партизан", "Кьево" и "Эмполи". В этом сезоне футболист провел в серии В 11 матчей, забив 2 мяча и отдав 2 голевые передачи. (Игорь Новиков)