23:22 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Сиригу: "Сальваторе в запасе "Севильи" - это преступление!"

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Карло Паллавичино, агент вратаря "ПСЖ" Сальваторе Сиригу, на правах аренды находящегося в "Севилье", сообщил о вероятном переходе своего клиента в "Наполи". Итальянский голкипер был арендован испанским клубом летом 2016 года, но с этого момента принял участие лишь в трех официальных матчах.

– Сейчас я нахожусь в Италии, ведем переговоры с "Наполи", – цитирует La Gazzetta Dello Sport Паллавичино. – Сальваторе блестяще выступал за "ПСЖ", но позже Лоран Блан без объяснений усадил его на скамейку. Сиригу неоднократно признавался лучшим вратарем чемпионата Франции, но отношение к нему со стороны тренеров в последние годы оставляет желать лучшего. Держать Сиригу на скамейке запасных – это преступление! У нас есть варианты в Италии, над которыми мы сейчас работаем.

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