Агент Самариса ничего не знает об интересе "Зенита"

Иоаннис Эммануилидис, агент полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, отрицает информацию о переговорах с "Зенитом". Ранее ряд португальских СМИ сообщил, что питерцы готовы заплатить за греческого хавбека 20 миллионов евро, которые получат от продажи Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

- Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в "Зенит", - цитирует "Р-Спорт" Эммануилидиса. - Лучше вам спросить об этом в "Бенфике" или в самом "Зените". Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с "Бенфикой", и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями "Зенита", так что данная информация всего лишь слухи.