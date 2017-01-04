17:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Самариса ничего не знает об интересе "Зенита"

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Иоаннис Эммануилидис, агент полузащитника "Бенфики" Андреаса Самариса, отрицает информацию о переговорах с "Зенитом". Ранее ряд португальских СМИ сообщил, что питерцы готовы заплатить за греческого хавбека 20 миллионов евро, которые получат от продажи Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

- Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в "Зенит", - цитирует "Р-Спорт" Эммануилидиса. - Лучше вам спросить об этом в "Бенфике" или в самом "Зените". Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с "Бенфикой", и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями "Зенита", так что данная информация всего лишь слухи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170104/1114551718.html

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