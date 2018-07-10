Агент: "Рыжиков может уехать играть в Китай"

Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал "СЭ", где голкипер может продолжить карьеру.

– Как дела у Сергея Рыжикова? Есть понимание, где он продолжит карьеру?

– Понимание есть. Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" – фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

– Какие остались варианты?

– Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то – нет (Рыжикову 37 лет. – Прим. "СЭ"). Плюс есть вариант в первой лиге Китая.

– Ничего себе! А почему в первой?

– В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Сафоновым – в ближайшее время в "СЭ"​