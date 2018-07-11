Агент Роналду: "Ювентус" станет последним клубом Криштиану"

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш признался, что туринский клуб станет последним в карьере 33-летнего португальца. Вчера форвард подписал 4-летний контракт с "бьянконери".

- Я очень рад за Криштиану, - цитирует Мендеша издание Sport. - "Ювентус" станет его последним клубом. Именно здесь он завершит свою прекрасную карьеру.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".