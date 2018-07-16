Агент Роналду: "Ювентус" сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану"

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что туринский клуб сможет выиграть Лигу чемпионов с приходом этого игрока.

- В "Манчестер Юнайтед" он был лучшим в истории клуба, - цитирует Мендеша Sky. - Такая же ситуация была в "Реале", так будет и в "Ювентусе". Думаю, "Ювентус" сможет выиграть Лигу чемпионов с Криштиану, ведь он является лучшим игроком в истории.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля, заключив с "бьянконери" 4-летний контракт. 33-летний португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "МЮ", четырежды - с "Реалом".