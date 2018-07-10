Агент Роналду: "Криштиану счастлив присоединиться к "Ювентусу"

Агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что его клиент счастлив присоединиться к "Ювентусу". Сегодня 33-летний португалец подписал с туринским клубом 4-летний контракт.

- Я рад за Криштиану и полностью удовлетворен его решением присоединиться к "Ювентусу", - цитирует Мендеша Football Italia со ссылкой на сайт его футбольного агентства Gestifute. - Криштиану счастлив, что будет выступать за один из важнейших клубов в мире. Я желаю ему и "Ювентусу" долгих лет успеха и процветания.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".