Агент Рохаса подтвердил интерес "Рубина" к игроку

Агент форварда сборной Эквадора Хоао Рохаса Ролим Кармо сообщил, что летом его клиент может перебраться в "Рубин". Ранее появилась информация, что казанский клуб сделал "Крус Асуль" предложение по 27-летнему эквадорцу, но представитель игрока эту информацию не подтвердил.

– Могу подтвердить, что Хоао Рохас действительно может перейти летом в "Рубин", - цитирует "Спорт День за Днем" Кармо. - Сейчас я жду официального предложения от казанского клуба. Рохас – быстрый техничный форвард, выступает за сборную Эквадора, это игрок очень хорошего уровня, думаю, не зря "Рубин" обратил на него внимание.