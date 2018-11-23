Агент: "Рейнджерс" не может позволить себе даже половину зарплаты Шкртела"

Агент Кароль Ксонто, представляющий интересы защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, исключил возможность его перехода в "Рейнджерс". Ранее в СМИ появилась информация, что в приобретении словака заинтересован главный тренер глазгевианцев Стивен Джеррард, с которым Шкртел вместе играл за "Ливерпуль".

- У "Рейнджерс" нет шансов на трансфер Мартина. Они не могут себе позволить даже половину его зарплаты, - приводит Fanatik слова Ксонто.

В текущем сезоне Шкртел провел 10 матчей за "Фенербахче" в чемпионате Турции. С 2004 по 2007 год он защищал цвета "Зенита".