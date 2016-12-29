Агент предложил Халиловича трем клубам ла лиги

Полузащитник "Барселоны" Ален Халилович, находящийся на правах аренды в "Гамбурге", находится в поисках нового клуба. Как сообщает AS, агент хорвата уже предложил услуги своего клиента "Леганесу", хихонскому "Спортингу" и "Эспаньолу". Первые уже отказались от сотрудничества с игроком, две другие команды взяли время на раздумье.

Изначально 20-летний футболист был игроком основы немецкого клуба, но после смены главного тренера потерял место в стартовом составе. По мнению "Барселоны", тяжелое положение Халиловича в "Гамбурге" – следствие влияния семьи игрока на его карьеру.