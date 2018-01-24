Агент Пасторе встретился с руководством "Интера"

"Интер" не оставляет попыток подписать полузащитника "ПСЖ" Хавьера Пасторе, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, 23 января агент 28-летнего игрока Марсело Симонян встретился со спортивными директорами миланцев Пьеро Аусилио и Вальтером Сабатини, чтобы обсудить возможный трансфер.

Тем не менее отмечается, что итальянский клуб рассматривает вариант аренды аргентинца, когда парижане настаивают на продаже футболиста.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Пасторе провел 18 матчей и забил четыре гола.