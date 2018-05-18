Агент: "Остенде" согласится отпустить Ломбертса за 100 тысяч евро"

Сантуш Верхулст, агент защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, в интервью "СЭ" не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что ЦСКА, "Краснодар" и "Рубин" проявляют интерес к его клиенту.

- Правда, что эти три клуба хотели бы подписать Ломбертса?

- Мы договорились с клубами, что не я буду называть их имена, но я не могу сказать, что вы неправы, - отметил Верхулст.

- Вы говорили, что "Остенде" может отпустить Ломбертса бесплатно, это как?

- Не бесплатно, а почти бесплатно.

- Речь об аренде?

- Нет, "Остенде" согласится отпустить Николаса за маленькую сумму, к примеру – за 100 тысяч евро.

Прошлым летом Ломбертс перешел в "Остенде", подписав контракт на три года. В этом сезоне 33-летний экс-игрок "Зенита" провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив один мяч. (Игорь НОВИКОВ)