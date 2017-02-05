Агент Обамеянга: "Зидан считает, что Пьер-Эмерик не сможет заменить Бензема в "Реале"

Оскар Дамиани, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, отметил, что его клиент летом окажется в "Реале". Ранее габонец неоднократно выражал желание выступать за "Королевский клуб".

– Думаю, летом Пьер-Эмерик покинет "Боруссию", – цитирует Bernabeudigital Дамиани. – Он действительно хочет перейти в "Реал", но я не думаю, что его желание осуществится этим летом. Дело в Зидане, который считает, что у Обамеянга нет необходимых для его команды характеристик, чтобы стать заменой Бензема. Центральный форвард "Реала" должен играть с Криштиану Роналду и Бэйлом, и Зидан не считает, что Обамеянг подходит на эту роль.