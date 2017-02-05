Агент Обамеянга: "Зидан считает, что Пьер-Эмерик не сможет заменить Бензема в "Реале"

Оскар Дамиани, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга, отметил, что его клиент летом окажется в "Реале". Ранее габонец неоднократно выражал желание выступать за "Королевский клуб".
– Думаю, летом Пьер-Эмерик покинет "Боруссию", – цитирует Bernabeudigital Дамиани. – Он действительно хочет перейти в "Реал", но я не думаю, что его желание осуществится этим летом. Дело в Зидане, который считает, что у Обамеянга нет необходимых для его команды характеристик, чтобы стать заменой Бензема. Центральный форвард "Реала" должен играть с Криштиану Роналду и Бэйлом, и Зидан не считает, что Обамеянг подходит на эту роль.
Ботаникум
ЗиЗу в футболе не первый год и отлично понимает, что эти форварды РАЗНЫЕ. При этом Карим уже встроен в действующую и вполне эффективную схему игры "Реала" с имеющимся набор исполнителей, а Пьеру-Эмерику понадобится время на нахождение общего игрового языка с партнёрами очень высокого класса. И ведь даже Игуаин или Роббен не задержались в "Реале"!? Вполне возможно, что ЭТОТ "Реал" не команда Обамеянга, при всей его к ней любви. И ведь поговорка про "Лучшее - врага хорошего" родилась НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ....
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