Агент: "Наполи" пока не выходил на Кришито"

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что пока рано говорить о переходе игрока в "Наполи". Итальянские СМИ считают, что игрок является первым кандидатом на замену Фаузи Гуляму, который выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:2).

- Очень жаль, что Гулям получил травму, и "Наполи" наверняка зимой выйдет на рынок. Контракт Кришито рассчитан до июня. От "Наполи" никаких новостей не было. Гулям травмировался вчера вечером, поэтому контактов никаких не было.

"Наполи" хотел подписать Доменико, но это было очень давно, до переезда в Россию. Не знаю, что произойдет, но мы еще не продлили контракт с "Зенитом". Возможно, они продадут его в январе.