Агент Мусы: "Возвращение Ахмеда в ЦСКА зимой маловероятно"

Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что ЦСКА не выходил на него с предложениями. Представитель форварда отметил, что его клиент намерен остаться в Англии.

Муса надеется на возвращение в ЦСКА

Напомним, 13 ноября Муса, находясь в расположении сборной Нигерии перед матчем с Аргентиной (4:2), признался, что рассчитывает вернуться в ЦСКА. Нападающий выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, проведя в составе красно-синих 157 матчей и забив 56 мячей.

- Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен, - цитирует ТАСС Харриса. - Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды.

Отметим, Муса в этом сезоне провел за "Лестер" один матч во всех турнирах, забив один гол.