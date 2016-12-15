09:57 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент: "Муса не вернется в ЦСКА"

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Тони Харрис, агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы, подчеркнул, что форвард не ведет переговоров с другими клубам. Ранее появилась информация о том, что нигериец может вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год. В этом сезоне Муса провел 16 матчей в составе "Лестера", в которых забил два мяча.

- Информация о возвращении Мусы в ЦСКА - это лишь слухи, - приводит "Р-Спорт" слова Харриса. - Мы не ведем переговоров, ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в "Лестере" и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161215/1113765007.html

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