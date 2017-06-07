Агент: "Может ли Халк вернуться в "Зенит"? Без шансов!"

Агент экс-форварда "Зенита" Халка Карлуш Гонсалвеш оценил шансы на возвращение своего игрока в петербургский клуб. 30-летний футболист играл за "Зенит" с 2013 по 2016 год, провел 148 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 60 голевых передач. Сейчас Халк выступает в чемпионате Китая за "Шанхай Шанган".

– Слышал ли я о том, что Халк рассматривает вариант с возвращением в "Зенит"? Нет, не думаю, что это так, – цитирует "Спорт День за Днем" Гонсалвеш. – Может ли Халк вернуться в "Зенит"? Без шансов!