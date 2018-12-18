Агент Марсьяля: "Мы далеки от продления контракта с "МЮ"

Филипп Ламболи, агент форварда "МЮ" Антони Марсьяля, сообщил, что клуб не смог договориться с игроком о продлении контракта на долгий срок. В понедельник англичане активировали опцию автоматического продления договора до 2020 года.

- Я негативно оцениваю шансы договориться, - приводит RMC слова Ламболи. - Нам уже сделали несколько предложений, которые не соответствовали ожиданиям. Мы далеки от согласия.

Марсьяль перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году из "Монако" за 60 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний игрок отыграл 13 матчей в чемпионате Англии, забив 7 мячей.