Агент Луиза Адриану заявил о позитивном характере переговоров между "Миланом" и "Спартаком"

Агент нападающего "Милана" Луиза Адриану Жилмар Велоз заявил, что переговоры между итальянским клубом и "Спартаком" по трансферу 29-летнего бразильца имеют позитивный характер. Вчера Велоз провел встречу с первым вице-президентом "Милана" Адриано Галлиани.

– Да, мы сейчас ведем переговоры, и они имеют позитивный характер. Адриано знает тренера "Спартака" Массимо Карреру, к тому же ему нравятся сам клуб и команда, – приводит "Р-Спорт" слов Велоза. – Но сейчас футболист в отпуске вместе со своей семьей. Он по-прежнему игрок "Милана", но если переговоры продвинутся, то я уверен, что вскоре он станет игроком "Спартака" и приедет в Россию.