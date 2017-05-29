14:09 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент лучшего бомбардира чемпионата Австрии опроверг информацию о переходе игрока в "Спартак"

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Оларенваджу КАЙОДЕ (справа)."Суперорел" Ларри. Кого сватают в "Спартак"

Агент нападающего "Аустрии" Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о переходе футболиста в "Спартак". Накануне портал owngoalnigeria.com сообщил, что лучший бомбардир чемпионата Австрии (17 голов в 33 матчах) согласился присоединиться к чемпионам России-2017. 

- Мы не общались со "Спартаком"! Никто из этого клуба не выходил на нас, и эта информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в "Спартак", неверна, - цитирует sportsdaily.ru Херцога. - По поводу будущего Оларенваджу мы общаемся с одним бельгийским и одним немецким клубом, переговоры идут прямо сейчас. Еще с нами общался московский "Локомотив", но никакой конкретики пока не предложил.

Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе "Маккаби" из Нетании и "Люцерна". В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-informacziya-o-tom-chto-kajode-dal-soglasie-na-perexod-v-spartak-neverna

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Непорочный как ТИ

вот и ладненько

14:26