Агент лучшего бомбардира чемпионата Австрии опроверг информацию о переходе игрока в "Спартак"

Агент нападающего "Аустрии" Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о переходе футболиста в "Спартак". Накануне портал owngoalnigeria.com сообщил, что лучший бомбардир чемпионата Австрии (17 голов в 33 матчах) согласился присоединиться к чемпионам России-2017.

- Мы не общались со "Спартаком"! Никто из этого клуба не выходил на нас, и эта информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в "Спартак", неверна, - цитирует sportsdaily.ru Херцога. - По поводу будущего Оларенваджу мы общаемся с одним бельгийским и одним немецким клубом, переговоры идут прямо сейчас. Еще с нами общался московский "Локомотив", но никакой конкретики пока не предложил.

Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе "Маккаби" из Нетании и "Люцерна". В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.