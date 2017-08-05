18:47 5 августа | Футбол — Трансферы

Агент Луана: "Игрок скоро приедет в "Спартак"

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Агент нападающего "Гремиу" Луана Жаир Канту Пейшоту заявил, что его клиент может присоединиться к "Спартаку" на следующей неделе. Ранее в разговоре с бразильскими СМИ представитель 24-летнего футболиста сообщил, что официально предложение по форварду сборной Бразилии сделала только "Сампдория"

- "Спартак" и Луан достигли устной договоренности, - цитирует ТАСС Пейшоту. - Предварительный срок контракта игрока с клубом - четыре года. Сейчас представители "Гремиу" ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4464601

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ustin007

Классный форвард только бы не сорвался!настоящая ИКРА!

00:40 6 августа

Очень плохой мальчик

Зачем столько напов?Нужен центральный и крайний защитники.

22:38 5 августа

Коновал и бомжедав

Если подпишут Луана атака даже по меркам ЛЧ будет вполне себе. А вот за защиту боязно...

19:19 5 августа

Jean4

"Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, тут примчались санитары и зафиксировали нас" (с) Высоцкий

18:59 5 августа