Агент: "Луан отказал "Спартаку", потому что в России он был бы несчастен"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, считает, что возраст может помешать его клиенту попасть в один из европейских топ-клубов. Летом форвард мог перейти в "Спартак", но в итоге красно-белые подписали контракт с его одноклубником Педро Рошей.
- Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам, - цитирует Superesportes Пейшото. - Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Единственной проблемой Луана, несмотря на красивый футбол, является его возраст (форварду "Гремиу" 25 лет. - Прим. "СЭ").
Не самые сильные клубы Европы подписывают игроков такого возраста, особенно если у них нет истории игр за сборную Бразилии. Но Луан в 2016 году выиграл олимпийское золото. Этого недостаточно, чтобы привлечь внимание "Реала", "Барселоны" и других топ-клубов. Он хотел попасть туда, много говорил с Неймаром и Габриэлом Жезусом.
После того как переговоры по Луану прекратились, русские решили подписать Педро Рошу, чтобы поездка в Бразилию не прошла впустую.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Спартак (футбол)
- Гремиу ПА
- Луан
- Габриэл Жезус
- Педро Роша
redshark
...мы бы тоже были бы несчастные...ууу...Луан, хорошо, что ты не перешел, теперь и ты и мы, счастливые! Луан, деньги то, они по жизни дерьмо... Надо жить и радоваться солнцу, траве, пальмам, мулаткам, а деньги они делают человека несчастным)))
15:07
Tribunal Z
Да. Луан был бы насчастлив в России. В России почти не танцуют ламбаду которую так любит зажигать Луан и его позвали в Спартак, а не в Зенит или ЦСКА, это вторая причина что он будет несчастлив в России.
15:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
рейс порожняком - убыток государству?) все правильно. в раше счастливы только 500 самых богатых человек.
14:53
INTER
а в итоге через 10лет, спрашиваем у Луана, чтобы вы поменяли в своей жизни? " я жалею что не перешел в Спартак, потому что агент дурак!" и никто его не купит, с его то запросом) вот и сгнит в своем убогом перевенстве бразилии)
14:52