Агент: "Луан отказал "Спартаку", потому что в России он был бы несчастен"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, считает, что возраст может помешать его клиенту попасть в один из европейских топ-клубов. Летом форвард мог перейти в "Спартак", но в итоге красно-белые подписали контракт с его одноклубником Педро Рошей.

- Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам, - цитирует Superesportes Пейшото. - Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Единственной проблемой Луана, несмотря на красивый футбол, является его возраст (форварду "Гремиу" 25 лет. - Прим. "СЭ").

Не самые сильные клубы Европы подписывают игроков такого возраста, особенно если у них нет истории игр за сборную Бразилии. Но Луан в 2016 году выиграл олимпийское золото. Этого недостаточно, чтобы привлечь внимание "Реала", "Барселоны" и других топ-клубов. Он хотел попасть туда, много говорил с Неймаром и Габриэлом Жезусом.

После того как переговоры по Луану прекратились, русские решили подписать Педро Рошу, чтобы поездка в Бразилию не прошла впустую.