Агент Кулибали считает маловероятным его переход в "Манчестер Сити"

Агент защитника "Наполи" Калиду Кулибали Бруно Сатин считает, что его клиент вряд ли перейдет в "Манчестер Сити". Ранее появились слухи о том, что "горожане" интересуются 26-летним защитником.

– Из "Наполи" Кулибали может перейти в любой другой топ-клуб, – цитирует A Bola Сатина. – За многими игроками следят топ-клубы. Но он счастлив в "Наполи", хочет тут стать чемпионом. Гвардиоле же всегда нужно усиление. Но я думаю, что он сейчас ищет замену Компани, а не игрока стартового состава, коим является Кулибали.