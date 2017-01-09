18:45 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Куасси Эбуэ: "Краснодар" не стал препятствовать трансферу Куасси в "Селтик"

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Агент ивуарийского полузащитника "Краснодара" Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон заявил, что его агент точно продолжит карьеру в "Селтике", и рассказал, как российский клуб отнесся к трансферу игрока. Ранее сообщалось, что шотландский клуб заплатит за 19-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Куасси переходит в "Селтик" – это на сто процентов решено, – цитирует "Р-Спорт" Амагбеньона. – "Краснодар" – отличный клуб, в нем не было никаких проблем. Но Эбуэ молод, и у него много амбиций, он хочет поиграть в английской премьер-лиге или, например, в Испании. Для нас "Селтик" – это мостик между тем, как развивалась карьера футболиста в "Краснодаре", и его потенциальным будущим в английской премьер-лиге или примере.

Когда поступило предложение, "Краснодар" не стал препятствовать, поскольку они понимали, что игроку нужно прогрессировать, а "Селтик" – это новый опыт и шаг на пути к целям.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170109/1114721995.html

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