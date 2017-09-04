Агент Коутинью от имени "Ливерпуля" просил у "Барселоны" 200 миллионов евро за трансфер игрока?

Агент полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью Киа Джурабчиан, исполнявший роль посредника в переговорах с "Барселоной", от имени клуба просил за своего клиента 200 миллионов евро, утверждает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар. Ранее такую сумму озвучил исполнительный директор каталонцев Альберт Солер.

Напомним, летом сине-гранатовые неоднократно пытались договориться с "Ливерпулем" о покупке 25-летнего бразильца, но все переговоры завершились неудачно. 4 сентября английский клуб, с которым "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов, внес Коутинью в заявку для участия в турнире. Кроме того, появилась информация о том, что хавбек примет участие в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити", который состоится 9 сентября.

Напомним, Коутинью играет за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он забил 24 мяча и отдал 37 голевых передач в 181 матче.