Агент: "Катич и "Спартак"? К нему есть интерес из разных стран"

Хорватский агент Младен Клишкиниц в интервью "СЭ" рассказал о защитнике "Славен Белупо" Николе Катиче, которым интересуется "Спартак".

– На Николу есть спрос в разных странах – России, Англии, Турции, Дании, Италии, – отметил Клишкиниц. – Катич – один из лучших центральных защитников чемпионата Хорватии. Он здорово играет головой при росте 195 сантиметров и обладает хорошей скоростью, несмотря на свой вес – 80 килограмм. Никола является лидером своей команды, это достаточно умный футболист. Его техника позволила бы сыграть и в опорной зоне.

Ранее Игор Митрески, агент Катича, рассказал "СЭ", что многие клубы интересуются 21-летним хорватом, но конкретных предложений пока не поступало.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча в чемпионате Хорватии. (Игорь НОВИКОВ)