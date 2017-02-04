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Агент игрока "Аль-Ахли" не знает ничего об интересе "Локомотива"

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Агент полузащитника "Аль-Ахли" Эвертона Рибейру Робсон Феррейра отрицает информацию об интересе "Локомотива". Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники хотят подписать экс-хавбека сборной Бразилии.

- Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о "Локомотиве", - цитирует ТАСС Феррейру.

Ранее "Локо" уже приобрел игрока из чемпионата ОАЭ - перуанца Джефферсона Фарфана.

Ранее Эвертон Рибейру выступал в "Коринтиансе", "Сан-Каэтано", "Коритибе" и "Крузейру". За "Аль-Ахли" он выступает с 2015 год. За национальную команду бразилец провел шесть матчей с 2014 по 2015 год.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3996851

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