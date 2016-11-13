18:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Хонды: "Мы не получали предложения от "Шанхай Шангана"

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Хироюка Хонда, агент и брат нападающего "Милана" Кейсуке Хонды, сообщил, что японец не получал предложений от китайского клуба "Шанхай Шанган". В нынешнем сезоне Хонда потерял место в основном составе команды, проведя за "Милан" три матча. Его контракт с клубом завершается летом 2017 года.

- Хонда - большой профессионал. Он всегда будет уважать выбор Монтеллы, - приводи Calciomercato слова Хироюки Хонды. - Мы обсуждали возможность продления контракта летом, но теперь должны дождаться новых владельцев команды, чтобы понять их намерения. Кейсуке находится в хорошей форме. Мы подождем декабря. Если не получим предложения, то будем рассматривать варианты с другими клубами.

"Шанхай"? Я видел это в СМИ, но не знаю, откуда появились эти слухи. С их стороны не было никакого интереса. 

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