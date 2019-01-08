Агент Херца: "Ведем переговоры с клубами из Европы, но пока не могу сказать, входит ли в их число "Спартак"

Официальный представитель полузащитника "Вулверхэмптона" Кристиана Херца Светозар Павлович прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Спартака"​ к его клиенту. Ранее The Sun сообщил, что англичане согласились продать 20-летнего словака москвичам.

– Очень рады и гордимся тем, что нас связывают с таким крупным клубом, как "Спартак", – сказал Павлович. – Мы ведем переговоры с несколькими большими европейскими командами, но на данном этапе не могу раскрыть, входит ли "Спартак" в их число. Надеюсь, что сможем сделать разумный шаг в карьере Кристиана, который позволил бы ему еще больше раскрыть свой футбольный потенциал.

Херц выпускник академии "Вулверхэмптона", при этом за основу он пока не провел ни одного матча. Сейчас хавбек выступает в Словакии за "ДАК 1904" на правах аренды до конца сезона выступает. В этом сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 5 голевых передач. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Херца равна 500 тысячам фунтов стерлингов. (Игорь Новиков)

Все о трансферах – здесь.