Агент Хачериди опроверг переговоры с "Зенитом"

Вадим Шаблий, агент защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди, подчеркнул, что его клиент не ведет переговоры с "Зенитом". Ранее журналист телеканала "Футбол 1" Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер питерской команды Мирча Луческу хочет подписать украинца. По его информации, киевляне готовы отдать Хачериди на 8 миллионов евро, но "Зенит" предлагает только 4 миллиона.

- У Хачериди контракт с "Динамо" не полгода, а до 30 июня 2018 года, то есть еще полтора года, - приводит "Р-Спорт" слова Шаблия. - Переговоров с "Зенитом" по Евгению Хачериди нет. Переговоры – это когда поступает официальное предложение в клуб. Кроме того, что "Динамо" не ведет переговоры с "Зенитом", оно и не продаст Хачериди за 4 миллиона.

Я уже не говорю о том, что когда дезинформация касается российского клуба и украинского игрока, это вызывает массу негативных эмоций у болельщиков. Помните историю с якобы переходом Руслана Ротаня в "Анжи"? Об этом написали как о свершившемся факте, и от болельщиков было очень много негативных эмоций. Что вышло в итоге? Где играет Руслан? Хоть кто-то из ливших на него грязь нашел в себе мужество перед ним извиниться? Сейчас история повторилась с Хачериди. Кто-то что-то кому-то сказал, кто-то что-то себе додумал, а в итоге – куча помоев выливается на человека, который и близко этого не заслуживает. Просто из-за того, что журналист опубликовал ложную информацию.